Incidente sulla strada per il mare: due persone ferite, strada bloccata

SAN PANCRAZIO SALENTINO - E' di due persone ferite e due auto gravemente danneggiate il bilancio di un incidente verificatosi attorno alle 13 di oggi, sabato 19 agosto, sulla strada che collega San Pancrazio Salentino a Torre Lapillo, marina del Leccese. Una Fiat Punto con a bordo una coppia di coniugi di Torre Santa Susanna che tornava dal mare si è scontrata frontalmente con una Opel Mokka con a bordo una famiglia di turisti che invece era diretta verso le coste salentine.

L'impatto è avvento durante una manovra di svolta all'incrocio per Veglie, zona "Monteruga". E' stato così violento che a entrambi i veicoli sono scoppiati gli airbag, un'auto si è fermata al centro della carregiata, l'altra è finita nelle campagne. Ad avere la peggio sia la occupante della Fiat che quella della Mokka. Sono state portate in ospedale da ambulanze del 118 per tutti gli accertamenti necessari a scongiurare conseguenze peggiori. Dei rilievi se ne sono occupati i carabinieri, i veicoli, ditrutti, sono stati rimossi dal personale delle ditte "D'Elia soccorso stradale" di Torre e Salamina di Mesagne. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore.