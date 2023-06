Terribile schianto sulla strada per il mare: una ragazza perde la vita, quattro feriti

SAN PANCRAZIO SALENTINO - E' di una giovane donna deceduta e quattro feriti il bilancio di un terribile incidente verificatosi nella serata di domenica 11 giugno sulla strada provinciale 109 che collega San Pancrazio Salentino a Torre Lapillo, località balneare del Leccese di competenza del comune di Porto Cesareo. Le auto coinvolte sono una Mercedes Gle e una Fiat Grande Punto. La giovane donna che ha perso la vita, si tratta di una 22enne nata a Copertino, Siria Diletta Lanzieri, viaggiava su quest'ultima, presa a noleggio.

L'impatto è stato micidiale, le auto si sono ridotte a un groviglio di lamiere, i vigili del fuoco, giunti dai distaccamenti di Francavilla Fontana e Veglie, hanno dovuto operare a lungo per estrarre i feriti dagli abitacoli contorti. Dalle prime informazioni raccolte si temeva che a bordo ci fosse anche un bambino, forse figlio della donna. Sul posto diverse ambulanze del 118 e i carabinieri. I feriti sono stati portati in ospedale, per la 22enne non c'è stato nulla da fare. Al momento non sono note le cause dell'impatto, l'incidente si è verificato in territorio di competenza di Salice Salentino.

Seguono aggiornamenti