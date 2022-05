Impatto sulla provinciale: due auto distrutte, un ferito estratto dai pompieri

OSTUNI – Auto distrutte. Un conducente incastrato. Poteva avere drammatiche conseguenze uno spaventoso incidente che intorno alle ore 13:30 di oggi (lunedì 2 maggio) si è verificato sulla strada provinciale 16 che collega Ceglie Messapica a Cisternino. Violentissimo l’impatto avvenuto, per cause da accertare, fra due auto, una Hyundai elettrica e un Pick up Toyota.

Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, che hanno dovuto estrarre dall’abitacolo una persona, un 44enne di Cisternino. Complessivamente due i feriti, entrambi uomini, condotti in ospedale. Le loro condizioni sono in fase di accertamento. La Polizia Locale di Ceglie Messapica ha dovuto chiudere la strada, disseminata di detriti, al traffico. Necessario infatti bonificare l’asfalto dalle chiazze d’olio.

Articolo aggiornato alle 15:20 (età e provenienza persona estratta)