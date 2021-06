Impatto all'incrocio: auto si ribalta nelle campagne, due feriti

Incidente sulla strada provinciale che collega Cellino San Marco a Oria. Feriti un 19enne e un 54enne. In quello stesso punto già altri incidenti in passato

CELLINO SAN MARCO – Due persone sono state trasportate in ospedale a seguito di uno scontro fra due auto che intorno alle ore 19 di oggi (sabato 26 giugno) si è verificato sulla strada provinciale che collega Cellino San Marco a Oria, all’altezza dell’intersezione con la San Donaci-Mesagne, nell’agro di Cellino. Si tratta di un uomo di 54 anni e di un 19enne. Entrambi erano alla guida dei rispettivi mezzi: una Bmw 420 e una Fiat Punto. A seguito della collisione, la Punto si è ribaltata nelle campagne, andando a finire a parecchi metri di distanza dalla strada. La Bmw, invece, si è fermata sulla carreggiata.

Entrambi gli automobilisti, vigili e coscienti, sono stati soccorsi dal personale del 118 e condotti in ospedale per accertamenti. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Cellino San Marco, supportata dai carabinieri della stazione di Cellino per la gestione della viabilità. Le auto sono state rimosse da un carro attrezzi della ditta Tarantini. Quello stesso incrocio in passato è già stato teatro di altri incidenti, anche mortali.