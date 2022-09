Impatto fra auto e bici sulla provinciale: un ciclista perde la vita

SAN MICHELE SALENTINO – Un’altra tragedia della strada in provincia di Brindisi. Un uomo di 46 anni residente a San Michele Salentino (P.T. le iniziali del suo nome) ha perso la vita a seguito di un incidente che intorno alle ore 9 di oggi (domenica 25 settembre) si è verificato sulla strada provinciale che collega San Michele Salentino a Ostuni, in agro di San Michele Salentino.

La vittima procedeva a bordo di una bici. Il mezzo, per cause da accertare, è entrato in collisione con una Fiat Bravo condotta da un 22enne di Carovigno. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, ma per il 46enne non c’è stato nulla da fare. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale del distaccamento di Fasano. Sul posto anche la Polizia Locale di San Michele. La dinamica è in fase di accertamento. La salma è stata trasportata presso il cimitero di San Michele Salentino.

Seguono aggiornamenti