Incidente, perde il controllo dell'auto e abbatte un albero: miracolato

CELLINO SAN MARCO - Può ritenersi miracolato l'uomo che nella tarda serata di ieri, domenica 12 dicembre, dopo aver perso il controllo della sua auto è finito nelle campagne travolgendo e sradicando un albero di ulivo. Il veicolo, una Suzuki Ignis, si è accartocciato. Il conducente, un uomo di Cellino, ha riportato solo qualche graffio. L'incidente si è verificato sulla provinciale che collega Squinzano (Le) a Cellino San Marco, l'automobilista stava rincasando. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 e i carabinieri. Il ferito è stato portato in ospedale per tutti gli approfondimenti diagnostici del caso ma non ha riportato conseguenze preoccupanti. L'auto, ridotta a un groviglio di lamiere, è stata rimossa con il carro attrezzi della ditta Giovane di Cellino San Marco.