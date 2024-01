Auto finisce sulla rotatoria e abbatte segnale: conducente in ospedale

BRINDISI - Si è temuto il peggio nella serata di oggi, domenica 28 gennaio, in via Provinciale per Lecce a Brindisi dove un'auto, una Ford Focus, ha attraversato la rotatoria abbattendo un segnale stradale. Il conducente è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale. Sul posto si è recata anche una squadra dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza il veicolo. L'incidente si è verificato all'altezza di viale Arno e non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui