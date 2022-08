Auto fuori controllo sulla provinciale si ribalta: paura per un uomo

CAROVIGNO - Paura nella mattinata di oggi, venerdì 19 agosto, sulla strada provinciale 34 che collega Torre Santa Sabina a Carovigno, dove un'auto, una Chevrolet Matiz, fuori controllo si è piegata su un lato invadendo completamente metà carreggiata. Alla guida c'era un uomo di 68 anni di Ceglie Messapica. L'incidente si è verificato poco prima delle 8. I primi automobilisti di passaggio hanno chiamato il 118 e la Polizia locale. L'automobilista è rimasto illeso. Si è anche reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veoicolo. Al momento non sono note le cause che hanno fatto perdere il controllo dell'auto al conducente.