Incidente stradale tra due auto: una si ribalta, tre persone ferite

OSTUNI - Incidente stradale a Ostuni, nella mattinata di oggi, martedì 18 aprile 2023. In seguito allo scontro tra due auto, una si è ribaltata. Per fortuna nessuna seria conseguenza per guidatore e passeggeri. Teatro del sinistro, la strada provinciale 93, che dalla Città Bianca conduce alla frazione fasanese di Pezze di Greco. Due, come detto, i mezzi coinvolti: una Ford Fiesta - l'auto che si è ribaltata - e una Toyota Yaris. Sul posto è intevenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, che hanno messo in sicurezza la zona interessata. Oltre a loro, gli agenti della polizia locale di Ostuni - per i rilievi del caso - e i sanitari del 118, che hanno assistito i tre feriti, per fortuna lievi.