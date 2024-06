Auto fuori controllo sulla litoranea finisce contro un albero: due giovani feriti

BRINDISI - Il guidatore, per cause ancora in fase d'accertamento, ha perso il controllo dell'auto su cui viaggiava, una Fiat Punto, che ha terminato la corsa contro un albero. I due ragazzi a bordo sono rimasti feriti. Per estrarli dal'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'incidente, autonomo, è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 30 giugno 2024.

È il secondo incidente nel territorio di Brindisi della giornata, dopo quello avvenuto in superstrada. Il teatro del sinistro è la litoranea nord del capoluogo, tra Giancola e Apani. La Punto, come detto, si è schiantata contro un albero. Gli agenti della polizia locale ricostruiranno la dinamica del sinistro. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno preso in cura i due giovani, anche le volanti della questura.