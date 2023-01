Paura sulla provinciale, auto si ribalta su un lato: una donna in ospedale

SAN VITO DEI NORMANNI - Paura nella notte sulla strada provinciale 46 che collega San Vito Dei Normanni a Latiano: una Toyota Aygo condotta da una donna si è ribaltata su un lato fermandosi su una delle corsie di marcia. Alla guida c'era una 53enne che, stando alle prime informazioni raccolte, non avrebbe riportato conseguenze preoccupanti. E' stata portata in ospedale da un'ambulanza del 118 per gli approfondimenti diagnostici del caso. L'incidente si è verificato attorno alle 2, la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo dopo una curva. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco che si è occupata della messa in sicurezza del veicolo. Una pattuglia dei carabinieri, invece, si è occupata della ricostruzione della dinamica. Al momento non sono note le cause che hanno fatto perdere il controllo dell'utilitaria alla conducente.