Incidente stradale sulla provinciale: auto si ribalta, paura per quattro persone

ORIA - Un solo mezzo coinvolto, quattro persone in pericolo: l'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi, mercoledì 28 giugno 2023, sulla provinciale che parte da Manduria, tocca il santuario di San Cosimo alla Macchia e conduce a Oria. L'auto si è ribaltata, per cause ancora in fase di accertamento, mentre percorreva la strada, a poche centinaia di metri dal santuario, in agro di Oria. Le quattro persone a bordo - stando a quanto si apprende nell'immediatezza dei fatti, sono tutte originarie di Torre Santa Susanna - hanno vissuto attimi concitati, di spavento. Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di Oria, sanitari del 118 e vigili del fuoco, proveniente da Manduria e Francavilla Fontana. Alla fine il bilancio è di un ferito, condotto dai sanitari presso l'ospedale Perrino di Brindisi. La dinamica è al vaglio dei militari della stazione di Oria.