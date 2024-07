Incidente sulla provinciale: quattro auto coinvolte e altrettanti feriti

OSTUNI - Quattro auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. Il bilancio è di quattro persone ferite. Stando a quanto si apprende, le loro condizioni non destano preoccupazione. È accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 luglio 2024, sulla provinciale che collega i comuni di Carovigno e Ostuni, in agro del secondo.

La ricostruzione della dinamica del sinistro è affidata agli agenti della polizia locale della Città Bianca. Sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno preso in carico le quattro persone rimaste ferite. Sono tutte in codice giallo. Comprensibili i rallentamenti alla circolazione veicolare sul tratto interessato dall'incidente.