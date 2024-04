Incidente sulla provinciale: tre feriti, anche un bambino. Donna bloccata nell'abitacolo

BRINDISI - È di tre feriti e due auto danneggiate il bilancio di un incidente verificatosi nella tarda mattinata di oggi, sabato 27 aprile, sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Vito Dei Normanni. Una donna, che viaggiava insieme a un bambino di 6 anni, è rimasta bloccata nell'abitacolo e per liberarla si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, giunti dal comando provinciale di Brindisi.

Le auto coinvolte sono una Citroen DS5 sulla quale viaggiava un uomo, e una Ford Cmax con a bordo donna e bambino. Per fortuna nessuno è rimasto ferito in maniera preoccupante. Le tre persone coinvolte sono state portate al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi per accertamenti. Il traffico ha subito rallentamenti per tutta la durata delle operazioni di soccorso, la strada è stata chiusa per circa mezz'ora.