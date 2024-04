Scontro fra auto e moto sulla provinciale: un uomo in ospedale

BRINDISI - Si è temuto il peggio nella tarda mattinata di oggi, lunedì 22 aprile, sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a Brindisi dove un'auto e una moto si sono scontrate violentemente. La moto, una Yamaha, è finita contro il guardrail. Ad avere la peggio il conducente di quest'ultima, è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi in codice giallo.

Alla guida dell'auto, una Lancia Y, c'era una donna di Lecce, si tratterebbe di un'insegnante. Per lei si è trattato solo di tanta paura. Non ha riportato conseguenze tali da dover ricorrere a cure mediche. Sul posto per la ricostruzione della dinamica si è recata una pattuglia della Polizia locale di Brindisi. L'incidente si è verificato attorno alle 13 all'altezza dello svincolo per la strada provinciale 81 che conduce verso Cerano e lo svincolo per la supestrada. Da quanto accertato la moto procedeva in direzione Brindisi e l'auto nella direzione opposta, l'impatto è avvenuto durante una manovra di svolta per la provinciale 81. La moto è stata rimossa dal personale dell'autocarrozzeria Tarantini che si è anche occupato della pulizia della strada per conto di Piista.