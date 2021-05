Campo di Mare: auto contro palo della rotatoria, coinvolti tre giovani

E' accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 maggio. Un 20enne è stato portato in ospedale. Polizia locale sul posto

SAN PIETRO VERNOTICO - Torna la paura sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a Campo di Mare: una Fiat Punto con a bordo tre 20enni di San Pietro Vernotico si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione posto sulla rotatoria che collega la provinciale alla marina e alla litoranea sud di Brindisi.

Il conducente è stato portato in ospedale da un'ambulanza del 118 per accertamenti. E' accaduto poco dopo le 18 di oggi, lunedì 17 maggio. L'impatto è stato così violento che sono scoppiati gli airbag. Sul posto si è recata una pattuglia della Polizia locale e lo stesso comandante Emanuele Sergio. Le cause che hanno fatto perdere il controllo del veicolo al conducente sono al vaglio degli agenti.

L'auto, dopo i rilievi è stata rimossa con carro attrezzi e parcheggiata nel deposito Tarantini in attesa della prognosi del giovane portato in ospedale. Il personale della ditta Tarantini si è anche occupato della rimozione dei detriti per conto della ditta Sicurezza e Ambiente.