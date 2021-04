Scontro sulla provinciale: un uomo e una donna in ospedale

BRINDISI - E' di due auto gravemente danneggiate e due persone in condice giallo il bilancio di un incidente verificatosi nella mattinata di oggi, martedì 20 aprile, sulla strada provinciale 79 che collega Brindisi a Tuturano. Le auto coinvolte sono una Bmw X3 condotta da un giovane di Tuturano e una Opel Agila guidata da una donna.

Entrambi sono rimasti feriti in maniera non grave. Sono stati portati in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi da ambulanze del 118. Sul posto per i rilievi tesi alla ricostruzione della dinamica si è recata una pattuglia della Polizia locale. Le auto sono state rimosse dal carro attrezza della ditta Tarantini di San Pietro Vernotico.