Incidente tra due mezzi in superstrada: un'auto si ribalta, due feriti

BRINDISI - È di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 30 giugno 2024, sulla strada statale 379, la superstrada che da Brindisi conduce a Bari. Un'auto coinvolta si è ribaltata. Il sinistro è avvenuto nei pressi dello svincolo per l'aeroporto, in direzione del capoluogo adriatico. I due feriti sono stati portati all'ospedale Perrino di Brindisi. Stando a quanto si apprende, le loro condizioni non destano preoccupazione, per fortuna.

Gli agenti della polizia stradale, giunti sul posto, hanno proceduto con i rilievi del caso. Erano presenti anche i vigili del fuoco e personale Anas, per la viabilità. I mezzi coinvolti sono una Fiat 500 e un furgoncino. La 500 si è ribaltata, a ridosso dello spartitraffico centrale, il furgoncino era fermo, più avanti. Da accertare e ricostruire le cause. Il traffico, benché fortemente rallentato, ha continuato comunque a scorrere.