Incidente sulla superstrada, auto finisce contro il new jersey

OSTUNI - Incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 4 giugno, sulla strada statale 379 Brindisi-Ostuni. Allo svincolo per Rosa Marina-Pilone, località balneari della costa ostunese, sulla carreggiata in direzione nord, due auto si sono scontrate violentemente. Una ha terminato la corsa contro lo spartitraffico in cemento.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli, e gli agenti della Polizia stradale che si sono occupati anche della gestione della viabilità. Da quanto si apprende per gli occupanti si è trattato solo di tanta paura. Al momento non risultano feriti gravi.