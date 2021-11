Incidente sulla superstrada: tre feriti, paura e auto distrutte

BRINDISI - Momenti di paura nella serata di oggi, martedì 23 novembre, sulla strada statale 7 che collega Taranto a Brindisi: per cause in corso di accertamento, due Fiat Punto si sono scontrate: la ruota di una è finita nell'abitacolo dell'altra, dal lato del guidatore. Sono scoppiati gli airbag. Tre le persone ferite. L'incidente si è verificato sulla corsia in direzione Brindisi all'altezza di Latiano. Sul posto sono state inviate le ambulanze del 118. Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti. La polizia stradale si è occupata dei rilievi mentre i vigili del fuoco della messa in sicurezza delle auto, al loro arrivo gli occupanti erano già nelle ambulanze.