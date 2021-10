Auto fuori controllo finisce contro il guardrail e si ferma contromano sulla carreggiata

BRINDISI - Auto fuori controllo sulla superstrada finisce contro il guardrail e poi si ferma contromano al centro della carreggiata. E' accaduto attorno alle 7 di oggi, lunedì 25 ottobre, sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari all'altezza dello svincolo per l'aeroporto. L'unico occupante del veicolo, si tratta di un'Audi Q2, era il conducente che è stato soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale.

L'incidente ha provocato grossi rallentamenti, sulla 379 altezza svincolo aeroporto si è creata una fila lunga qualche km. Sul posto, per i rilievi del caso, si è recata una pattuglia dei carabinieri. Le cause che hanno fatto perdere il controllo del veicolo al guidatore al momento non sono note, certo è che l'impatto è stato così violento che sono scoppiati gli airbag. Il veicolo è stato rimosso con il carro attrezzi e parcheggiato nel deposito della ditta Tarantini di San Pietro Vernotico.