Incidente sulla superstrada: auto si ribalta, due persone incastrate nell'abitacolo

OSTUNI - Cinque ambulanze sul posto e vigili del fuoco per estrarre due persone dall'auto. Coinvolti anche due bambini. Strada chiusa al traffico durante i soccorsi. Incidente nella serata di oggi, giovedì 15 luglio, sulla strada statale 379: un'auto, un Fiat Doblò, si è piegata su un lato sulla corsia in direzione Brindisi all'altezza di Rosamarina Monticelli, territorio di Ostuni. Sul posto anche la polizia stradale che ha dovuto chiudere la corsia per permettere ai vigili del fuoco di operare senza intoppi e al personale del 118 di soccorrere i feriti. I pompieri sono partiti dal comando provinciale di Brindisi, la squadra del distaccamento di Ostuni, la più vicina al luogo dell'incidente, era impegnata su un incendio divampato un paio di ore fa e ancora in corso e altre squadre sono impegnate in altri incendi sparsi su tutto il territorio.

Le due persone estratte sono state portate al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi, riaperta al trafficolo la sola corsia di sorpasso.

(Articolo aggiornato alle 22.39, intervento dei vigili del fuoco)