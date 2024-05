Auto fuori controllo sulla superstrada: una persona incastrata

BRINDISI - Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 maggio, sulla strada statale 379 (Bari-Brindisi) per un incidente che ha coinvolto un solo veicolo all'altezza dello svincolo per Torre Pozzelle, Ostuni. Si tratta di una Dacia Duster fuori controllo. Sul posto, oltre al personale del 118, si sono recati i vigili del fuoco per estrarre una persona rimasta bloccata nell'abitacolo, la Polizia stradale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. L'incidente si è verificato sulla corsia in direzione sud, al momento non si conosce la gravità dei feriti. Il traffico ha subito rallentamenti.

Seguono aggiornamenti

