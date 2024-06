Incidente in superstrada: auto senza controllo sfonda il guard rail

BRINDISI - L'auto, senza controllo, è andata a finire contro il guard rail, l'ha sfondao ed è precipitata per qualche metro. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 19:30 di questa sera, domenica 2 giugno 2024, sulla strada statale 613, che da Brindisi conduce a Lecce. Solo una vettura coinvolta nel sinistro e solo il guidatore all'interno del mezzo.

Per cause ancora in fase d'accertamento, l'autista ha perso il controllo dell'auto, che ha terminato la corsa nel terreno ai bordi della supestrada, prima dell'uscita per San Pietro Vernotico, carreggiata direzione Lecce. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118. Stando alle prime informazioni, il guidatore non ha riportato ferite, fortunatamente.