Veicolo in avaria tamponato: traffico in tilt sulla superstrada Bari-Brindisi

Traffico bloccato sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari a seguito di un tamponamento che si è verificato intorno alle ore 8.50 di oggi (mercoledì 1 dicembre) sulla carreggiata Sud, all'altezza dello svincolo per Serranova. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale.

Sono due i mezzi coinvolti nel sinistro: una Fiat Punto e una Volkswagen Polo. Stando a una prima ricostruzione: la Fiat Punto era ferma per un'avaria. Il conducente aveva già chiesto l'intervento del carro attrezzi quando la Polo Volkswagen ha tamponato il mezzo. Fortunatamente si è regisrato un solo ferito (il conducente della Polo), non grave. L'uomo è stato trasportato presso l'ospedale Perrino di Brindisi. I disagi per la circolazione sono rilevanti. L'incolonnamento di auto e Tir arriva fino a Torre Guaceto. Centinaia di automobilisti hanno dovuto fare marcia indietro verso lo svincolo per Serranova e imboccare la complanare per uscire dal "pantano".