Si ribalta e finisce contro un lampione: spavento per una donna

TORRE SANTA SUSANNA – Si è ribaltata su una fiancata ed è andata a finire contro un lampione. Una donna alla guida della sua auto è la protagonista di uno spaventoso incidente avvenuto intorno alle ore 5.30 di oggi (domenica 24 aprile) sulla strada provinciale che collega Torre Santa Susanna a Oria, nel territorio di Torre. La donna pare si stesse recando in campagna. La perdita di controllo sarebbe avvenuta nel tentativo di schivare un cane che le stava attraversando la strada.

Dopo la frenata, il mezzo si è capovolto sulla fiancata del passeggero, impattando contro un lampione situato a ridosso di un muro. Soccorsa dal personale del 118, la donna è stata condotta presso l’ospedale Perrino per gli accertamenti del caso. Fortunatamente non verserebbe in gravi condizioni. Il sinistro è stato rilevato dai carabinieri.