Incidente tra 5 auto e bus in Campania: le testimonianze dei brindisini a bordo

Poco prima delle 4 del mattino di oggi, domenica 4 giugno 2023, si è verificato un terribile incidente sull'autostrada A16, la Napoli-Canosa, che ha visto coinvolti un bus e cinque auto. Il sinistro è avvenuto all'altezza di Vallesaccarda (comune in provincia di Avellino) Come riporta AvellinoToday: "Coinvolte cinque autovetture e un autobus, che si è ribaltato finendo in una scarpata. A bordo del bus vi erano trentotto passeggeri e due autisti. Numerose anche le persone presenti nelle auto coinvolte nel sinistro". Purtroppo, si registra un decesso - un uomo straniero che era bordo di un'auto, è precipitato nella scarpata - e 23 feriti, di cui uno molto grave. L'Ansa ha raccolto anche la testimonianza di alcuni brindisini a bordo del bus Flixbus, partito ieri notte da Lecce e diretto a Roma Tiburtina.

La prima dichiarazione raccolta dall'Ansa è quelle di Laura, aviere originaria di Brindisi. Lei dormiva in coda al bus. "E' stato uno schianto tremendo: in pochi secondi ci siamo ritrovati nella scarpata. Il bus è rimasto quasi sospeso, siamo riusciti ad uscire uno per volta strisciando pancia a terra", ha dichiarato Laura. A bordo anche Siria, originaria di San Michele Salentino, insieme a sua madre Nicoletta e al fratello. Ecco le sue dichiarazioni all'Ansa: "L'autista ha lanciato un grido, poi ha virato verso sinistra finendo sul guardrail. C'è stato un testacoda prima di travolgere un'auto ferma sulla carreggiata per poi finire nella scarpata". Sua madre, Nicoletta, aggiunge: "Ci siamo ritrovati tutti l'uno sull'altro. Siamo salvi per miracolo: gli alberi hanno frenato il bus che altrimenti sarebbe finito per rotolare su se stesso per molte decine di metri". Ansa spiega che a Siria è stato applicato un collare, mentre sua madre e il fratello se la sono cavata con lievi contusioni.

AvellinoToday riporta una prima, sommaria, ricostruzione della tragedia: "La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia Stradale anche se, dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che - a seguito di un incidente tra le autovetture - il pullman che sopraggiungeva abbia urtato uno dei veicoli fermi in carreggiata per poi terminare la sua corsa ribaltandosi in corrispondenza della scarpata sulla destra. Sul luogo dell'evento sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta e si registra 1 km di coda verso Napoli, scriveva questa mattina il sito d'informazione locale.