Incidente tra auto e Apecar: deceduto venditore ambulante di frutta e verdura

CEGLIE MESSAPICA - Non ce l'ha fatta Cosimo Caliandro, l'anziano rimasto coinvolto in un incidente il 10 novembre scorso sulla strada provinciale che collega Ostuni a Carovigno. L'uomo, di Ceglie Messapica, è deceduto nella giornata di oggi, venerdì 3 dicembre. Il sinistro che lo ha portato alla morte si è verificato attorno alle 8, alle porte della Città Bianca. Il suo Apecar finì ribaltato su un lato, il parabrezza in frantumi, l'uomo fu portato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi, oggi il suo cuore si è fermato.