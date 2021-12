Perde il controllo dell'auto, finisce su marciapiede, abbatte albero e sfonda una vetrina

SAN PIETRO VERNOTICO - Tragedia sfiorata nella serata di ieri, domenica 6 dicembre, in via Brindisi a San Pietro Vernotico: una Fiat Punto ha invaso il marciapiede e dopo aver divelto un albero è finita contro la vetrina di un locale commerciale. Il tronco dell'albero ha sfondato la colonna di ferro di un'altra attività attigua e danneggiato il portoncino di un palazzo. Alla guida c'era un giovane che da quanto si apprende stava consegnando le pizze. Non ha riportato ferite preoccupanti, l'impatto contro la colonna della vetrina è stato violento: sono scoppiati anche gli airbag.

Tragedia sfiorata perchè, per fortuna e grazie anche alla pioggia, in quel momento non c'erano pedoni a spasso come spesso accade in quel tratto del paese, essendo, via Brindisi, una delle strade più frequentate. Il conducente è rimasto pressochè illeso. I danni, però, sono ingenti.

L'incidente si è verificato attorno alle 22. Le cause che hanno fatto perdere il controllo del veicolo al guidatore sono in corso di accertamento, sul posto per i rilievi del caso si sono recati i carabinieri della locale stazione. L'auto è stata rimossa con il carro attrezzi della ditta Tarantini. Al momento in cui scriviamo il tronco è ancora sul marciapiede e la vetrina danneggiata è pericolante e pericolosa perchè ci sono pezzi di vetro sosperi che potrebbero cadere da un momento all'altro. La zona è stata delimitata con nastro bianco e rosso ma l'attività adiacente, si tratta di una rivendita e riparazione di telefoni cellulari, non può aprire.