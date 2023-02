Scontro nel centro abitato, 4 veicoli danneggiati. Un conducente positivo ad alcoltest

SAN PIETRO VERNOTICO - Un conducente è risultato positivo all'alcoltest, un veicolo era parcheggiato in divieto di sosta e un altro su un passo carrabile. Di questi, uno non aveva l'assicurazione e l'altro era senza revisione. Sono tornati a casa con una denuncia e patente ritirata e due multe, tre dei quattro conducenti coinvolti nell'incidente verificatosi nella serata di venerdì 17 febbraio in via Lecce a San Pietro Vernotico.

Come accennato sono quattro i veicoli coinvolti: due erano parcheggiati, si tratta di una Mercedes e una Fiat Punto. L'impatto è avvenuto tra una Volkwagen Passat e una Fiat 500. Procedevano in direzioni opposte, entrambe si sono danneggiate dal lato del conducente. Nessuno è rimasto ferito ma da quanto raccontano alcuni testimoni, subito dopo l'impatto gli animi si sono riscaldati. In quel particolare tratto di strada all'altezza con via Ponchielli le auto erano parcheggiate su entrambi i lati e si era creato un restringimento della carreggiata, il traffico a quell'ora è intenso trattandosi di una delle strade principali del paese dove hanno sede diverse attività commerciali, due supermercati, studi medici e l'ospedale.

Probabilmente entrambi i conducenti rivendicavano la precedenza. Sul posto si è recata una pattuglia della Polizia locale e lo stesso comandante Luigi Renna. Come da prassi è stato disposto il test per determinare la concentrazione di alcol nel sangue. I colleghi della polizia locale di Torchiarolo hanno fornito il "pre-test" che ha segnato la positività a uno dei guidatori. Si è reso, quindi, necessario il controllo con Etilomentro omologato che è stato fornito dal comando di Carovigno e portato sul posto dal comandante Lorenzo Renna.

Il conducente risultato con il tasso alcolemico oltre i limiti di legge è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente. Gli agenti della Polizia locale hanno poi provveduto al controllo degli altri veicoli, compresi quelli in sosta e lì la sorpresa: sono emerse irregolarità inaspettate. Uno non aveva l'assicurazione, l'altro era privo di revisione. E' scattato il sequestro con relativa multa. In più uno dei due era stato parcheggiato in divieto di sosta (la sosta è consentita solo sul lato sinistro procedendo in direzione ospedale), l'altro era parcheggiato regolarmente ma su un passo carrabile. Altra multa.

Il tratto interessato dall'incidente è rimasto chiuso al traffico per tutta la durata dei rilievi, gli agenti della Polizia locale di Torchiarolo hanno coadiuvato i colleghi di San Pietro nella gestione della viabilità.