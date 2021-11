Auto sfonda saracinesca di attività commerciale: paura per padre e figlio

BRINDISI - Momenti di paura nella mattinata di oggi, sabato 6 novembre, in viale Aldo Moro a Brindisi dove un'auto, una Bmw X2, per cause in corso di accertamento ha sfondato la saracinesca del punto Enel, sito all'incrocio con via Giuseppe di Vittorio. All'interno c'erano padre e figlio adolescente. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una Ford Fusion alla cui guida c'era un anziano.

Per fortuna si è trattato per tutti solo di tanta paura. Nessuno ha riportato ferite preoccupanti, sono stati medicati sul posto dal personale del 118. Le cause che hanno provocato il sinistro sono al vaglio degli agenti della Polizia locale di Brindisi. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Al momento in cui scriviamo l'auto è ancora incastrata nel negozio, prima di estrarla è necessaria una perizia della struttura, essendo stata colpita una colonna portante. C'è il rischio di crollo.

Articolo in aggiornamento