Impatto fra due auto, una finisce contro un lampione: due feriti

CELLINO SAN MARCO - E' di due feriti il bilancio di uno spaventoso incidente che intorno alle ore 21:30 di domenica (4 luglio) si è verificato in via Cacciatori, angolo via Galileo Galilei, nel centro di Cellino San Marco. L'impatto è stato violento. Una Mini Countryman, a seguito della collisione, è andata a finire contro un palo della luce. Tutti gli airbag del veicolo si sono aperti. La parte anteriore della macchina è andata distrutta. Danni ingenti sono stati riportati anche da una Fiat Punto. Due persone sono state trasportate in ospedale da personale del 118. I mezzi incidentati sono stati rimossi dal soccorso stradale "Giovane". La strada è statabonificata dalla ditta Tarantini.

