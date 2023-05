Incidenti nel Brindisino con auto e moto coinvolte: almeno tre feriti

MESAGNE/TORRE SANTA SUSANNA – E’ di almeno tre feriti il bilancio di due diversi incidenti che nella giornata (giovedì 11 maggio) si sono verificati fra Mesagne e Torre Santa Susanna.

L'incidente a Mesagne

Intorno alle ore 12.30 si sono vissuti momenti di grande apprensione per due persone a bordo di una moto coinvolta in una doppia collisione con un furgoncino Kapture e un Fiat Doblò. Il sinistro si è verificato sulla circonvallazione di Mesagne, all’altezza dell’incrocio con il prolungamento di viale Arno. I due malcapitati sono stati sbalzati sull’asfalto. Uno dei due, in condizioni non gravi, è stato condotto in ospedale da personale del 118. La strada è stata chiusa al traffico fino alla rimozione dei veicoli, da parte del soccorso stradale Salamina.

L'incidente a Torre Santa Susanna

Il secondo incidente si è verificato intorno alle ore 16 a Torre Santa Susanna, sulla via per Oria, all’altezza del crocevia per il santuario di San Cosimo. Qui una Kia condotta da una donna si è scontrata, per cause da accertare, con una Ford Fiesta alla cui guida si trovava un uomo. Entrambi sono stati soccorsi da personale del 118. Fortunatamente non hanno riportato ferite gravi.

Uno dei mezzi è stato rimosso da un carro attrezzi della D’Elia autodemolizioni. I due sinistri sono stati rilevati dalle Polizie locali rispettivamente di Mesagne e Torre Santa Susanna.