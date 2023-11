Guida distratta e velocità troppo elevata: a Brindisi aumentano incidenti e decessi su strada

BRINDISI - Nel 2022 la provincia di Brindisi ha registrato un incremento degli incidenti stradali rispetto all'anno precedente: da 976 si è passati a 1.008 casi. Contestualmente sono aumentati anche i decessi: erano 20 nel 2021 e se ne sono contati 30 nei dodici mesi successivi. In diminuzione, invece, il numero dei feriti: da 1.473 a 1.419. Questo è il quadro generale descritto nell'apposito focus statistiche pubblicato ieri (13 novembre) dall'Istat.

In percentuale, i decessi stradali nel Brindisino sono aumentati del 25 percento in quattro annate, dal 2019 al 2022. Al contrario, rapportando i dati dello scorso anno con il più lontano 2010, si registra una diminuzione dell'11.8 percento.

Altri segnali rilevanti emergono dalle mappe Istat che forniscono indicazioni sulle singole aree della provincia. Il minor numero di sinistri (con un indice inferiore a 1.4 incidenti per mille abitanti) ha riguardato i residenti di Cisternino, San Vito dei Normanni, San Michele Salentino, Erchie e Torchiarolo. Un po' peggio è andata a San Pancrazio Salentino, San Donaci e Latiano (tra 1.4 e 1.7). Dati purtroppo più elevati hanno riguardato il resto della provincia (oltre 1.7).

Per quanto riguarda gli esiti dei sinistri, la "maglia nera" della mortalità nel Brindisino va ai residenti di Ostuni e San Pietro Vernotico (indice superiore a 7.6 incidenti). Subito dopo si collocano San Vito dei Normanni e Villa Castelli (da 4.5 a 7.6 casi). Tra le "zone bianche", dove non è stato registrato nessun decesso, ci sono Erchie, Cisternino, San Michele Salentino, Latiano, San Pancrazio Salentino, San Donaci, Cellino San Marco e Torchiarolo.

I dati regionali: cause e dettagli

In Puglia nel 2022 si sono verificati 9.286 incidenti con 226 morti, 23 in più rispetto all'anno precedente. Secondo quanto sostiene Istat "la maggior parte dei sinistri stradali regionali avviene tra due o più veicoli (75.6%). La tipologia più diffusa è lo scontro frontale-laterale (3.552 casi, 45 vittime e 5.797 feriti), seguita dal tamponamento (1.389 casi, 26 decessi e 2.520 persone ferite)".

Lo scontro frontale è l'eventualtà più rischiosa per i suoi 8 decessi ogni 100 incidenti - si legge ancora nel report - seguono la fuoriuscita (5.6 decessi ogni 100 incidenti) e l’urto con ostacolo accidentale (5.3 decessi ogni 100 incidenti).

Le prime tre cause di incidente (il 44.3 percento del totale), nell’ambito dei comportamenti errati di guida, sono il mancato rispetto delle regole di precedenza, la guida distratta e la velocità troppo elevata.

Sempre nell'ottica regionale, sono giovani ed anziani a correre maggiori rischi: il tasso di mortalità standardizzato è più alto per la classe di età 15-29 anni (9.4 per 100mila abitanti) e per quella 65 e oltre (6.4 per 100mila abitanti). Il periodo dell'anno che ha registrato il numero più elevato di casi è quella tra maggio e settembre (4.512). Il 77.7 percento degli incidenti - infine - ha avuto luogo tra le ore 8 e le 21, ma l’indice di mortalità raggiunge i valori più elevati tra le quattro e le cinque del mattino (10.7 morti ogni 100 incidenti).