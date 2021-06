Spaventoso scontro fra tre auto: coinvolte undici persone

E' accaduto nella tarda serata di venerdì a Francavilla Fontana. Il sinistro ha riguardato tre mezzi. In tre in ospedale

BRINDISI - Sono undici le persone coinvolte in uno spaventoso incidente che si è verificato nella tarda serata di ieri (venerdì 25 giugno) a Francavilla Fontana, nei pressi della strada per il supermercato Eurospin. Lo scontro ha riguardato tre mezzi. Tre feriti sono stati trasportati in ospedale, in condizioni non gravi. Le altre persone, al netto di qualche escoriazione, stanno bene. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, i soccorritori del 118 e i carabinieri della locale compagnia per i rilievi del caso.