Auto si ribalta nelle campagne: la conducente in ospedale

BRINDISI - Ha perso il controllo dell'auto ed è finita nelle campagne, ribaltandosi. Brutto inizio della giornata di Santo Stefano per una 39enne di San Vito dei Normanni che stamani (sabato 26 dicembre) è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega Tuturano a Mesagne, in agro di Brindisi. ll sinistro si è verificato intorno alle ore 8.30, in uscita da una curva.

L'asfalto era viscido. Per cause da accertare, la malcapitata, dopo una brusca frenata, è uscita fuori strada e si è cappottata. La donna, soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L'incidente è stato rilevato dai motociclisti della Polizia Locale di Brindisi.