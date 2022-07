Sbatte contro colonnina dopo un malore: soccorso da infermiere in pensione

MESAGNE – Si sono vissuti momenti di apprensione stamattina (giovedì 28 luglio) in via Brindisi, alle porte del centro abitato di Mesagne, dove un uomo è stato colto da malore mentre era alla guida della sua auto.

Il mezzo, ormai fuori controllo, è andato a sbattere contro una colonnina dell’Enel situata all’inizio del viale che conduce al cimitero comunale. Per fortuna ha assistito alla scena un infermiere in pensione, che ha immediatamente soccorso l’automobilista. Poi sono intervenuti i sanitari del 118 e i poliziotti del locale commissariato.

Nel giro di qualche minuto il malcapitato si è ripreso, ma a quel punto avrebbe manifestato segni di agitazione, tentando di allontanarsi. I poliziotti si sono adoperati per riportarlo alla calma, mentre in via Brindisi il traffico andava in tilt. E' presumibile che tale reazione possa essere dovuta a una sorta di stato confusionale indotto dal malore. L’uomo sarà sottoposto ad accertamenti per appurare l’origine del malessere.