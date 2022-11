Scontro fra auto e scooter nel centro cittadino: due studenti in ospedale

BRINDISI – Erano diretti a scuola, ma sono andati a finire in ospedale. Si sono vissuti momenti di apprensione per due studenti brindisini di 18 anni che intorno alle ore 8 di oggi (giovedì 17 novembre) sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto in via Provinciale San Vito, all’altezza dell’intersezione con via Delfino, a poche decine di metri dall’incrocio semaforizzato con via Ponte Ferroviario.

I due ragazzi procedevano a bordo di uno scooter. Il motociclo, per cause da accertare, è entrato in collisione con un’Audi. Entrambi, caduti fra l’asfalto e il marciapiede, sono stati soccorsi da personale del 118, intervenuto in ambulanza. Da lì sono stati trasportati presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino. Le loro condizioni sono tuttora in fase di accertamento, ma nessuno dei due, fortunatamente, avrebbe riportato gravi ferite. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale di Brindisi.