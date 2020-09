Automobilista investe ciclista e fugge: ricerche in corso

FASANO - Auto investe ciclista e fugge. È accaduto nella mattinata di oggi (domenica 13 settembre) a Fasano, precisamente all’incrocio tra via Roma e via Degli Astronauti. La persona investita è un uomo di 70 anni che in seguito all’urto è finito rovinosamente sull’asfalto. Da quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale di Fasano recatisi sul posto per i rilievi del caso, entrambi i veicoli procedevano nella stessa direzione.

Durante una manovra di sorpasso, l’auto, una Volkswagen Up, ha centrato il ciclista. Il veicolo non si è fermato, il ferito è stato soccorso da altri automobilisti che hanno immediatamente chiamato il 118. Altri, invece, hanno tentato di raggiungere l’auto pirata. Il ciclista è stato portato all’ospedale Perrino di Brindisi per gli accertamenti del caso.

Gli agenti della Polizia locale sono a lavoro per individuare il responsabile dell’investimento.