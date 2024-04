Donna investita da un'auto mentre attraversa la strada finisce in codice rosso

BRINDISI - Una donna di circa 70 anni è finita in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi a causa delle ferite riportate in seguito a un investimento verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 26 aprile, in via Appia a Brindisi. L'anziana, che da quanto si apprende, stava attraversando la strada, è stata centrata da una Fiat Punto condotta da una donna. L'impatto è stato così violento che si è staccato lo specchietto laterale.

Da quanto raccontano alcuni testimoni l'anziana è finita rovinosamente per terra perdendo molto sangue. Sul posto oltre a un'ambulanza del 118 che ha condotto la malcapitata in ospedale, anche una pattuglia della Polizia locale di Brindisi. Al momento non è dato sapere l'investimento è avvenuto durante l'attraversamento sulle strisce pedonali. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona, l'incidente si è verificato all'altezza dell'incrocio con via Verona. Il traffico ha subito rallentamenti.