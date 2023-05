Malore alla guida: auto finisce contro inferriata a pochi metri dal castello Svevo

BRINDISI - Colto da malore, è andato a sbattere contro un'inferriata. Si sono vissuti momenti di apprensione per un uomo alla guida di una Toyota coinvolto in un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi (lunedì 8 maggio) in viale della Libertà, a poochi metri dall'ingresso del castello Svevo, nel centro di Brindisi. La macchina è entrata in collisione con la balaustra di ferro che costeggia le antiche mura del castello, di fronte al parcheggio della scuola media Salvemini. L'impatto è stato frontale. Soccorso da personale del 118, il malcapitato è stat condotto presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Le sue condizioni sono in fase di accertamento. Il sinistro è stato rilevato dalla Polizia Locale di Brindisi.