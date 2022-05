Malore alla guida: auto finisce contro tre veicoli in sosta, conducente in ospedale

SAN PIETRO VERNOTICO - Si è temuto il peggio nella mattinata di oggi, sabato 7 maggio, in via Brindisi a San Pietro Vernotico dove un automobilista, a quanto pare colto da malore, ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro alcune auto in sosta. L'uomo, 61 anni, è stato immediatamente soccorso da passanti e residenti che hanno chiamato il 118 e dopo le cure sul posto è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi per gli approfondimenti diagnostici.

Uno dei veicoli tamponati è finito sul marciapiede. Per fortuna non ci sono state altre persone coinvolte oltre all'automobilista, quanti hanno assistito alla scena hanno temuto il peggio. Per fortuna per tutti si è trattato solo di tanta paura. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati gli agenti della Polizia locale di San Pietro Vernotico.