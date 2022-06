Malore alla guida, invade la corsia opposta e si scontra con un'altra auto

Un altro incidente oggi, martedì 28 giugno 2022, a Brindisi. Dopo il sinistro in via Togliatti, un secondo in via Cappuccini, vicino l'incrocio semaforico con la strada Pittachi, alle 18:20. Due le auto coinvolte, un'Audi e una Ford C-Max. Il conducente dell'Audi, un uomo di 55 anni, dopo aver imboccato via Cappuccini è stato colto da malore. L'auto ha sbandato, invadendo l'altra corsia. Da qui, lo scontro frontale con la Ford. A bordo di quest'ultima auto c'erano il conducente, di 72 anni, sua moglie, di 70 anni, e la sorella di lei, di 67 anni. I sanitari del 118 hanno praticato più volte un massaggio cardiaco al conducente dell'Audi, salvandogli la vita. L'uomo è stato trasportato in ospedale, la prognosi è riservata. Con lui, portate al Perrino anche le due donne. Sul posto le volanti e i motociclisti della polizia locale, che procedono con i rilievi.

Articolo aggiornato alle 20:35 (condizioni conducente Audi)