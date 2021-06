Fuori strada dopo malore: muore conducente di un'autocisterna

BRINDISI – Colto da malore, è finito fuori strada. Un uomo di 34 anni residente a San Pietro Vernotico ha perso la vita sulla strada provinciale 79 che collega Brindisi a Tuturano, pochi chilometri dopo il rione La Rosa. Si è sentito male mentre era alla guida di un'autocisterna e ha perso il controllo del mezzo. Il dramma si è verificato nella serata di oggi (sabato 25 giugno). Sul posto si sono recati gli uomini del 118 e la Polizia Locale di Brindisi, ma per il 34enne non c’è stato, purtroppo, nulla da fare. La salma è stata trasportata presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Si tratta della seconda tragedia sul lavoro in due giorni, dopo il decesso del giovane originario del Mali che ieri pomeriggio, sempre fra Brindisi e Tuturano, è stato stroncato da un malore mentre tornava a casa, dopo aver laorato per ore nelle campagna, in una giornata di caldo opprimente, analoga a quella odierna.

Seguono aggiornamenti