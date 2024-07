Mancata precedenza sul cavalcavia: grosso spavento per gli occupanti di due auto

MESAGNE - Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 3 luglio, in corrispondenza del cavalcavia nei pressi della galleria commerciale Appia Antica di Mesagne e della superstrada Brindisi-Taranto.

Due veicoli sono entrati in contatto a causa di una mancata precedenza di chi si imetteva sul cavalcavia. Una persona è rimasta ferita, anche se fortunatamente non in modo grave. Sul posto è giunta la polizia locale di Mesagne, che ha svolto i rilievi del caso.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.