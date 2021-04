MESAGNE - Sono in corso i rilievi da parte della polizia stradale per risale alle cause dell'incidente che si è verificato poco fa sulla Statale 7 in direzione Brindisi, altezza Ipercoop. Sul posto il 118 e un mezzo del soccorso stradale per liberare la carreggiata, oltre alla polizia. Il traffico al momento è bloccato.