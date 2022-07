Esce di strada e finisce con l’auto contro un albero, paura sulla provinciale

MESAGNE - Poco prima delle 15 di oggi (venerdì 22 luglio 2022), i vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti sulla strada provinciale che collega Mesagne a San Donaci per la fuoriuscita di strada autonoma di un’auto, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, rimasto lievemente ferito. Prima dell'arrivo dei pompieri l'uomo era già stato soccorso dai sanitari del 118 per le cure del caso. L'intervento dei vigili del fuoco è valso a mettere l'autovettura, una Peugeot 308, e la zona in sicurezza.