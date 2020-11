Furgone impatta e si capovolge sulla statale, due persone coinvolte

MESAGNE - Fortunatamente solo lievi ferite per i conducenti dei due furgoni protagonisti di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 7 in direzione Brindisi. Per cause da accertare, un Fiat Doblò si è capovolto dopo l'impatto con un Partner Peugeot. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14:30 subito dopo l'uscita da Mesagne, all'altezza di "Idea Verde". Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale, la polizia stradale, i vigili urbani di Mesagne e due ambulanze del 118 che hanno prestato soccorso ai due conducenti, La strada da Mesagne a Brindisi è bloccata.