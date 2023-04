Incidente sulla provinciale, scontro tra auto e furgoncino: feriti entrambi i conducenti

MESAGNE - I due mezzi si sono scontrati poco fuori dal centro abitato di Mesagne, sulla provinciale che porta a San Donaci, nei pressi dell'intersezione con la tangenziale. Feriti entrambi i conducenti, fortunatamente in maniera non grave. I vigili del fuoco hanno dovuto istituire un'"area rossa", poiché uno dei mezzi coinvolti aveva l'impianto a metano. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 14 aprile 2023.

Per cause ancora in fase di accertamento - se ne occupa la polizia locale di Mesagne, intervenuta sul posto - una Fiat 500L si è scontrata con un Doblò. Sul posto è intervenuta, come già accennato, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Brindisi, insieme ai sanitari del 118. Questi ultimi hanno subito soccorso i due conducenti, medicandoli sul posto.

I vigili del fuoco hanno anche istituito un'"area rossa", in quanto dovevano verificare una eventuale perdita di metano. Grazie all'idonea strumentazione in dotazione ai pompieri brindisini, è stato possibile appurare l'inesistenza di perdite di gas. L'area rossa è stata dunque dichiarata non più tale ed è stata autorizzata la rimozione dei veicoli da parte degli enti preposti, al termine delle attività di rilievo operate dagli agenti di polizia locale.