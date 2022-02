Incidente tra auto e Apecar in città: intervento dei vigili del fuoco

MESAGNE - Incidente stradale in città, scontro tra un'auto e una Apecar. E' accaduto oggi, mercoledì 16 febbraio 2022, in via Di Vittorio, a Mesagne. Il sinistro è avvenuto a un incrocio, tra una Volkswagen Polo e l'Apecar, di piccole dimensioni. Ad avere la peggio, gli occupanti di quest'ultimo mezzo, due anziani, marito e moglie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno liberato, dalla cabina, gli occupanti dell'Apecar. I sanitari hanno prestato le cure del caso, l'anziano alla guida dell'Apecar è stato trasportato in ospedale per accertamenti.